¡Sigue la candela! Las declaraciones de Wanda Nara en la entrevista con Susana Giménez siguen causando polémica. La empresaria dio detalles de la sonada infidelidad entre su esposo Mauro Icardi y Eugenia ‘China’ Suárez.

En unos de los pasajes de la conversación con la famosa conductora de TV, Wanda soltó unas frases que dejaron mal parada a la ‘China’ Suárez con respecto a la maternidad y el hecho de tener un affaire con un hombre.

La empresaria inició recordando los tiempos en que no estaba casa con el delantero del PSG y aún eran novios. Luego, enfatizó que no tendría una aventura con un hombre si es que tiene hijos menores a su cargo.

“(Mauro) en diciembre me regala un pasaje para irme a Milán. Yo tenía mis 3 hijos chiquitos. Le dije que no. Yo no viajo para estar una noche con un chico, yo no soy así”, dijo.

“Yo entiendo que haya un montón de chicas, y me encanta y lo comparto, que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente”, agregó la modelo y empresaria argentina.

Cabe recordar que Wanda Nara delató a Eugenia ‘China’ Suárez por haberse inmiscuido en su matrimonio con Mauro Icardi. La pareja se separó por unos días y luego se reconciliaron. Asimismo, tanto Wanda Nara como Eugenia Suárez expresaron su sentir por medio de redes sociales.

Por su parte, la ‘China’ también ha grabado una entrevista donde contó su versión de los hechos sobre el encuentro con Mauro Icardi. La entrevista fue hecha por el periodista Alejandro Fantino y se estrenará este lunes 29 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el canal Star+.

