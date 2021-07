Yuca cansado de juicio que le entabló Clara Seminara: “Me siento incómodo y mortificado”

El actor cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’, espera que pronto concluya el proceso legal que le entabló la actriz Clara Seminara, quien lo denunció por tocamientos indebidos.

“Me siento bastante incómodo y mortificado porque ya se cumplieron dos años desde que empezó este proceso. Tengo la conciencia tranquila, lo único que me interesa es que se termine para limpiar mi imagen, porque tengo una trayectoria intachable. Esa (denuncia) es una de las razones por las cuales no estoy trabajando con ‘JB’, deseo regresar a la pantalla chica porque la televisión es mi vida”, declaró ‘Yuca’.

Tras varios meses alejado de la pantalla chica, el comediante formó parte de un hilarante sketch sobre las vacunas Sinopharm.

DEJÓ EL PERÚ EN EL 2019

Clara Seminara decidió dejar atrás todo el escándalo que se desató luego de que denunciara a Enrique Espejo, Yuca, por tocamientos indebidos cuando ambos integraban el elenco del programa cómico El Wasap de JB.

Según anunció en su cuenta de Facebook, dejará su vida en el Perú para irse a radicar a Madrid. “Hoy me toca empezar de cero. Me voy con muchos sinsabores pero más fuerte que nunca”, escribió Clara Seminara.

“No es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie... Hoy me voy a radicar en Madrid y con esto queda demostrado que no buscaba trabajo, ni dinero, ni fama... Solo buscaba decir la verdad, la denuncia sigue su curso en manos de mi abogado”, agregó la actriz cómica.