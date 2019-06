Clara Seminara deja el Perú tras denuncia contra Yuca: "Sigo en pie aunque me amenacen de muerte los amigos del agresor"

Clara Seminara decidió dejar atrás todo el escándalo que se desató luego de que denunciara a Enrique Espejo, Yuca , por tocamientos indebidos cuando ambos integraban el elenco del programa cómico El Wasap de JB.



Según anunció en su cuenta de Facebook, dejará su vida en el Perú para irse a radicar a Madrid. "Hoy me toca empezar de cero. Me voy con muchos sinsabores pero más fuerte que nunca", escribió Clara Seminara.

"No es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie... Hoy me voy a radicar en Madrid y con esto queda demostrado que no buscaba trabajo, ni dinero, ni fama... Solo buscaba decir la verdad, la denuncia sigue su curso en manos de mi abogado", agregó la actriz cómica.

Finalmente agradeció a todos aquellos que la apoyaron, a su familia, pareja, amigos y seguidores, que creyeron en su versión de los hechos a pesar de que el acusado, Yuca, negó en todo momento que le 'metió la mano', aunque sí reconoció que le dio un palmazo.