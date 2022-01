LA PASA MAL. Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’ en la televisión, salió al frente para responderle a la actriz cómica Clara Seminara por la denuncia que interpuso por supuestos tocamientos indebidos hace tres años. Además, su excompañera también ha cuestionado que vuelva a trabajar con Jorge Benavides.

El humorista se quebró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, pues la actriz está cuestionándolo por aparecer en el programa JB de Jorge Benavides, pese a que está siguiendo un proceso de denuncia por acoso sexual.

“En la televisión yo soy ‘Yuca’, pero en la vida real soy una persona tranquila e introvertida que no me meto con nadie. Pero a Enrique Espejo nadie lo va a pisar. Nadie me va a pisotear, ni hacer daño”, dijo ‘Yuca’ en compañía de su abogada Lucy Cabrera.

Además, cuestionó que Clara Seminara, quien ahora residen en España, salga nuevamente en televisión para reprocharlo. Según dijo, sale a la palestra para dejarlo sin empleo.

“Toda la vida he sido un hombre correcto porque tengo mis hijas mujeres. Yo admiro, amo a las mujeres, estoy bastante mortificado, entonces no puedo trabajar, de qué voy a vivir”, reiteró.

Tras ello, Enrique Espejo lloró y aseguró que se siente triste porque no sabe hasta dónde va a llegar esta fuerte acusación.

CLARA SEMINARA SIGUE CON DENUNCIA

Por su parte, Clara Seminara también se presentó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Reiteró nuevamente su acusación contra ‘Yuca’ y le respondió fuertemente.

“Si el juez ha decidido abrir el proceso es porque tenemos las pruebas suficientes para poder abrir un proceso penal y además tenemos más pruebas que no he querido presentar en prensa para no involucrar a más gente. Hay conversaciones que perjudicarían a bastantes personas del programa. No me tocó sin querer, me tocó queriendo y sabiendo lo que estaba haciendo”, precisó.