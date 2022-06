Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, comentó que le duele estar alejado de la televisión desde hace algunos meses y señaló que todo es culpa de la actriz Clara Seminara, quien lo denunció por tocamientos indebidos.

“ Había reaparecido con fuerza en el programa de Jorge Benavides, pero la señora salió nuevamente a los medios y se despachó a su antojo . Jorge es un hombre muy correcto, así que me dijo que tenía que terminar el proceso legal para poder volver a grabar”, declaró a Trome.

El humorista dijo esperar que el juez decida pronto que es inocente, pues necesita los recursos económicos para mantenerse.

“Estoy a la espera de la sentencia del juez, porque necesito trabajar, yo no vivo del aire. No entiendo por qué a la vejez me tiene que pasar este tipo de cosas, es muy triste ”, remarcó.