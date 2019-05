'Yuca' se pronuncia tras denuncia de Clara Seminara: "Siempre he tenido una conducta intachable" | FOTOS

La denuncia que hizo la actriz cómica Clara Seminara en su cuenta de Instagram en la que revela que Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca ', la tocó indebidamente cuando trabajaban juntos en 'El Wasap de JB' sigue generando reacciones.

Según la publicación, el cómico se propasó con ella y la tocó de manera indebida antes de las grabaciones, hecho que hizo que ella reaccione lanzándole dos cachetadas.

Al respecto, 'Yuca' se defendió de las acusaciones y expresó brevemente su malestar e incomodidad ante lo expuesto por su excompañera de trabajo.

"Me sorprende lo que me estás diciendo (por la denuncia de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", dijo Yuca a 'Perú 21'.

Clara Seminara indicó, además, que luego de haber hecho hacer saber su molestia a Jorge Benavides, productor del programa; no recibió el apoyo debido y que en cambio, fue despedida del programa.