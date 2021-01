El humorista Enrique Espejo, ‘Yuca’, dijo que le gustaría volver a trabajar con Jorge Benavides en ATV.

“Estaría muy complacido de volver a laborar con Jorge, le daría mucha alegría a la gente que me quiere. Tengo menos de 70 años de edad, no soy persona vulnerable (por el coronavirus), no tengo ningún tipo de enfermedad, así que podría grabar con ellos”, comentó.

¿Jorge se ha comunicado contigo?

Hemos conversado, pero aún no hemos llegado a ningún acuerdo.