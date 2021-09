Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, dijo que se viene recuperando de la operación a la que fue sometido y se siente con la vitalidad de un chibolo.

“Todavía sigo en el hospital, pero estoy recuperado. En dos días me dan de alta, así que hay ‘Yuca’ para rato, me siento chévere, como un chiquillo de 45 años. Gracias a Dios todo salió bien”, contó ‘Yuca’, quien añadió que recibió la visita de Jorge Benavides, Carlos Vílchez y Martín Farfán en el hospital.

YUCA FUE OPERADO

Enrique Espejo contó hace unas semanas que tuvo que ser internado de urgencia para someterse a una operación debido a un problema en el apéndice.

“Estoy en el Hospital Ramón Castilla y me van a operar de emergencia por una situación complicada del apéndice. Agradezco a los médicos porque me están atendiendo de la mejor manera, mi tema de salud es un problema que venía arrastrando desde hace un tiempo, se me complicó y tuve que ingresar de urgencia. Me han hecho el riesgo quirúrgico”, dijo en aquella oportunidad.

¿Es una intervención complicada?

Toda operación es un riesgo, pero creo y confío en que todo saldrá bien. Soy una persona mayor, pero con muchas ganas de vivir aún. Ya terminé de grabar mi película y espero que se estrene pronto ahora que se abrieron las cadenas de cines. Además, tengo una propuesta para un programa cómico en cable y estoy entusiasmado.