El humorista Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, se siente feliz y entusiasmado porque se reencontró con Jorge Benavides, quien lo invitó a grabar un sketch para el programa ‘JB en ATV’ que se estrena hoy a las 8 de la noche.

‘Yuca’, ¿qué tal el reencuentro con Jorge Benavides y el elenco?

Estoy contentísimo y emocionado de haberme reencontrado con Jorge y con mis compañeros. Los he vuelto a ver y grabar juntos después de más de un año. Siento una alegría muy grande, soy cristiano y un hombre de fe. Nunca perdí la esperanza de volver.

¿Ya firmó contrato para formar parte del elenco o solo fue una invitación?

Me llamaron para ir a grabar como invitado, pero Jorge me ha dicho que luego vamos a conversar, así que espero que no sea la primera ni la última vez que pueda ir a grabar. Le tengo un gran respeto y admiración a Jorge, con quien trabajo desde el año 94.

Su regreso al programa ha sido aplaudido en redes sociales…

Jorge dijo que mi regreso fue a pedido del público y la voz del pueblo es la voz de Dios. Agradezco todos los buenos comentarios que recibí, me debo a mi público y gracias a ellos volví.

¿Cómo está de salud?

Bien. Gracias a Dios no soy una persona vulnerable, me cuido, hago mis ejercicios y pesas.

PIDEN QUE SE QUEDE

Asimismo, Jorge Benavides compartió una fotografía en sus redes sociales junto a Espejo y los seguidores no tuvieron reparos en pedirle que se quede en el elenco.

“He esperado mucho tiempo verlos juntos y lo voy a gozar como no se lo pueden imaginar”, “Que se quede ‘Yuca’”, “El reencuentro más esperado por todo el Perú”, “‘Yuquita’ es lo máximo”, “Qué chévere que regrese el gran Enrique Espejo”, postearon los cibernautas.