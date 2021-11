¡Las páginas deportivas se ven manchadas por esta situación! Y es que el programa Magaly TV La Firme dio a conocer que los futbolistas de la Academia de Cantolao Yuriel Celi (19 años) y Brian Reyna (23 años) se encuentran detenidos en la DIRINCRI del Callao porque habérseles encontrado en su poder un arma de fuego y drogas.

“Esto no se trata de un accidente. Hay un futbolista Yuriel Celi, que juega en Cantolao y creo alguna vez lo llamaron a la selección. Ya estuvo en nuestro programa porque lo ampayamos en la calle digamos en una actitud no típica de algún deportista. Él ha sido detenido por la policía y se encuentra detenido en la Dirincri del Callao porque se le encontró con un arma de fuego junto a otro compañero del Cantolao. Estos chicos son jóvenes con talento, que yo no sé porque tienen actitudes delincuenciales”, manifestó Magaly Medina.

Yuriel Celi y Brian Reyna se encuentran detenidos en la DIRINCRI del Callao por supuestamente haberles encontrado drogas y un arma de fuego de dudosa procedencia, al tener el número de serie borrado y una cacerina con 12 municiones, cuenta el informe de Magaly Medina.

LA ABOGADA DIO SU VERSIÓN

“Todavía no están denunciados, están en investigación, pero no hay nada grave, nada grave”, dijo la letrado a las cámaras de Magaly TV La Firme

¿Quién es Yuriel Celi?

Con 19 años, Yuriel Celi es un jugador que fue seleccionado sub-17 que, en ocasiones, ha sido convocado para la sub-20 de Perú. Inclusive estaba en el radar de Ricardo Gareca. No obstante, su nombre ha sido acercado en su momento a Racing, pero por unos temas de su entorno no se tomó la decisión.

¿Quién es Brian Reyna?

En el 2016, Brian Reyna fue fichado por Mallorca de España y estuvo jugando en la Tercera División de ese país por algunos clubes, pero no sé consolido y este 2021 regresó al país. Ojo, este año volvió a Academia Cantolao y en 21 partidos anotó tres goles.

