Yvonne Frayssinet, quien interpreta a ‘Francesca Maldini en ‘Al fondo hay sitio’, confesó en una reciente entrevista que las personas en la calle creen que ella es millonaria como en la ficción de América TV y hasta le piden que pague las universidades de sus hijos.

“Una vez me dijeron ‘usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?’ Piensan que realmente soy millonaria y me piden dinero ‘para la carrera de mi hijo’, ‘para la educación de mi sobrino’. Piensan que soy una persona pudiente. Incluso me ven como estirada”, acotó en entrevista con Magacín 247.

En ese sentido la actriz, agregó con respecto a su posición social: “Soy clase media, no tengo prejuicios, no discrimino a nadie. Tengo queridos amigos de todos los sectores económicos. No estoy mirando si tienen plata o no, en mi casa nunca me enseñaron eso.”

¿YVONNE FRAYSSINET SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

Por otra parte, Yvonne Frayssinet, también se refirió a un posible retiro del mundo de la actuación. “Siempre pienso en el retiro (risas). Hace un tiempo decía que lo haría, que me dedicaría a otras cosas, pero me gusta actuar. Es lo que mejor sé hacer.”

Finalmente, la intérprete peruana quien reveló además que pasará las fiestas con su hija Lucía Oxenford, que regresará al Perú, dijo que la pandemia en cierta parte la cambio: “me hice más empática. Todos desarrollamos algo muy lindo en la consciencia”.

TE PUEDE INTERESAR: