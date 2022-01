Juan el ‘Zambo’ Barbieri, quien llegó al programa ‘Yo soy’ imitando al recordado Arturo ‘Zambo’ Cavero, contó que al igual que otros artistas no la pasó bien cuando empezó la pandemia y se cancelaron los shows, conciertos y vuelos internacionales, pues tuvo que dejar los micrófonos y el cajón, para trabajar haciendo delivery o como taxista por aplicativo.

”La pandemia nos golpeó duro en estos dos últimos años y más al medio artístico. Muchos compañeros y me incluyo, tuvimos que batallar durísimo para sacar adelante a la familia. Nadie pensó que este virus iba a detener el tiempo y cambiar nuestra forma de vivir. Aún seguimos en este proceso que no cambia porque siguen las mutaciones. Yo tuve que hacer cosas que nunca hice antes”, detalló el artista.

Tuviste que ‘recursearte’ como muchos...

Sí, pero para llevar un pan a la mesa no hay vergüenza que valga mientras el trabajo sea digno. Trabajé haciendo delivery de productos y como taxista de aplicativo, pero igual no dejé de hacer mi música, de continuar con mi sueños y aunque costó alcanzarlos, por fin lo logré.

Recuerdo que en su momento comentaste en ‘Yo soy’ que ibas a sacar tu propio disco.

Gracias a Dios terminé una producción que lleva por título ‘Barbierizate’ que ya está en todas las plataformas musicales y dentro de poco lanzaré dos temas más. La producción de ‘Barbierizate’ tiene diez canciones.

El año pasado, cuando Alianza Lima campeonó como fondo musical se escuchó la nueva versión que hiciste del tema ‘Gallo negro’.

¡Sí! Fue una alegría inmensa para mí. Esa versión que sonó en todo el estadio y en los camerinos cuando Alianza Lima campeonó el 2021, la hice cambiándole algunas cosas en los coros, un poco la armonía y le puse metales. Justo grabé ese tema cuando llegué de mi gira por Japón en el 2017 y se convirtió en un himno para los que somos hinchas blanquiazules.

Juan Barbieri cuenta que a pesar de la crisis no dejó sus sueños y por fin acaba de lanzar su disco 'Barbierizate' y la nueva versión que hizo de 'Gallo negro' es el nuevo himno aliancista.

Es una versión bailable ¿Hiciste que algún futbolistas de Alianza Lima baile tu tema?

No tanto como bailar, pero sí me han comentado el tema ‘Foquita’ (Jefferson Farfán), Cueva (Cristian), Carrillo ( André ), Pizarro (Claudio). Lamentablemente no pude estar en la celebración del año pasado para la que me llamaron porque se me presentaron unos temas, pero disfruté el campeonato como muchos hinchas, hasta lloré de la emoción.

¿Y no te han vuelto a llamar de ‘Yo soy’?

Me llaman siempre, pero decidí no regresar a la imitación porque gracias a Dios mi nueva propuesta como ‘Zambo’ Barbieri ha sido bien recibida por el público y eso me alegra mucho. Así que aquí seguimos apostando por nuestros sueños con el apoyo de la familia y el público al que le estoy muy agradecido por sus comentarios en las redes sociales, los leo todos y me emociono.

MÁS INFORMACIÓN: