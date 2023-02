Zelma Gálvez, la popular Pindonga, dijo que le gustaría consolidarse como showman y el primer paso será el estreno de su unipersonal en abril.

“Hay actrices de carrera que han hecho historia, yo no levanto la cabeza, solo estoy braceando desde hace muchos años. Está Betina Onetto, que tiene más años en el giro que yo, pero este año con mi unipersonal quiero posicionarme, pero hay que hacerlo bien, que el país se estabilice, que terminen todos estos problemas y espero sacarlo en abril” , afirmó.

GINO ARÉVALO QUIERE REGRESAR A LA TV

Gino Arévalo afirma que se siente apenado por el cierre de su pollería. “El domingo cerré mi local, tuve muchos sentimientos encontrados porque realicé una inversión fuerte y con mucho esfuerzo para abrir mi pollería, pero ahora me vi en la obligación de cerrarla por la coyuntura del país y la crisis económica” , dijo.

“Sin embargo, no pierdo las esperanzas de algún día volver a abrir mi restaurante, hay un señor que quiere asociarse conmigo, así que estamos en conversaciones. Por ahora, continúo haciendo taxi por aplicativo y me rompo el lomo trabajando por mi familia”, expresó Arévalo.

“(¿Te gustaría regresar a la comicidad?) Claro que sí. Hablé con Carlos Álvarez, le he dicho que estoy disponible para trabajar . También le escribí a Ernesto Pimentel para ver si me podía tener en cuenta en su programa, pero dejó en visto el mensaje que le mandé. No busco dar pena a nadie, sin embargo, trato de buscármelas como sea”, indicó.

