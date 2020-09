TODO EL PESO DE LA LEY. Ricardo Zuñiga, más conocido como el Zorro Zupe, fue denunciado por abusar sexualmente del menor hijo del esposo de Fiorella Alzamora, quien lo albergó por cerca de 5 meses en Suecia tras su despido de Latina.

“Cuando le pregunté qué había sucedido a mi hijo me dijo que Ricardo lo había tocado en sus partes íntimas”, relata la denuncia policial contra el Zorro Zupe. La denuncia cuenta con el testimonio de la modelo, su esposo y del menor.

La historia empezó cuando el Zorro Zupe fue despedido de Latina y viajó a Europa, ahí fue que se reencontró con Fiorella Alzamora, quien radica hace varios años en Suecia. La modelo le brindó casa y comida a Ricardo Zuñiga durante cinco meses sin sospechar que el cuestionado personaje incurriría en esta delito contra el hijo de su esposo.

Durante su estadía, el Zorro Zupe se volvió tan cercano a la familia que lo invitaron a pasar las vacaciones en un exclusivo balneario. El hecho sucedió en esa localidad durante la fecha del 31 de julio, afirma el esposo de la modelo en su testimonio a la policía, fue en esa noche que Ricardo Zuñiga abuso sexualmente del menor. “Mi hijo me dijo que le tocó en sus partes intimas, no dejaba de llorar y no entendía que pasaba”, menciona.

Zorro Zupe: Fiorella Alzamora y su esposo lo denuncian por abusar sexualmente de su menor hijo

