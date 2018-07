Zorro Zupe se burló de Paula Manzanal, pero ella respondió: "Imagínense encerrarlo dos veces" | VIDEO

El Zorro Zupe , uno de los personajes más polémicos de la farándula, se burló de Paula Manzanal cuando una reportera de 'Válgame Dios' le preguntó si la modelo sería una buena madre, además le mandó un mensaje al padre del hijo de la modelo.



Paula Manzanal lloró en el set de 'Válgame Dios' por el padre de su bebé y le pidió al chico reality extranjero que venga a Lima para estar presente durante su embarazo, algo que fue tomado con humor por el Zorro Zupe.

El Zorro Zupe lanzó duros comentarios contra Paula Manzanal, indicando que "¿qué bueno podría decir de ella? Más bien, le mando un saludo al novio. Creo que abrió los ojos en el momento preciso".

Además, el Zorro Zupe también se preguntó: "Yo quiero ver cuantas madres en sus casas le gustaría tenerla como nuera".

Es por ello que Paula Manzanal recordó al Zorro Zupe que ya estuvo una vez en la cárcel y que debería tener más cuidado con sus declaraciones, pues no quisiera ser quien lo vuelva a enviar a prisión. Pero el Zorro Zupe respondió: "Que me ponga las demandas que quiera, a mí no me interesa".



Aparentemente, la pelea entre el Zorro Zupe y Paula Manzanal, que lleva más de 5 años, se remontaría a las épocas en que la modelo sostuvo un romance con el argentino Benjamín Lukovski.

Por su parte, los conductores de 'Válgame Dios' consideraron que la situación que está atravesando Paula Manzanal es complicada y que lo está haciendo de una manera sensata y madura al buscar que su expareja asuma sus responsabilidades.

