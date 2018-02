‘Zorro’ Zupe: Tilsa Lozano y Jazmín Pinedo irían a visitarlo al penal este fin de semana [VIDEO y FOTOS]

Tras ser recluido en el penal Ancón II, ‘Zorro’ Zupe no la está pasando bien, pues hace dos días está sin apetito y padece por los ‘olores’ que hay en el área de Prevención, que comparte con ocho reos.



Se conoció que ‘Zorro’ Zupe ha preferido no ingerir la comida del penal y que sus amistades le han llevado agua, yogur y galletas de agua para que pueda alimentarse.



En tanto, las modelos Macarena Gastaldo, Ruth Kruger y Gianella Rázuri llegaron ayer al reclusorio, a las 2:30 de la tarde, para visitarlo y llevarle ropa y frazadas. Las modelos se retiraron a las 4 de la tarde.



“Lo vi muy tranquilo, la Defensoría del Pueblo está tras su caso. Sé que saldrá dentro de poco, porque todo (la demanda de Carlos Zambrano) fue producto de malos actos. Le llevamos yogur, agua, la ropa que pidió, vasos de plástico, galletas, papel higiénico y una lima de uñas”, manifestó Gastaldo.

Metiche se pronunció sobre el Zorro Zupe.

Asimismo, se sabe que ‘Zorro’ Zupe ha pedido que su familia no vaya al penal, pues no desea que su entorno se vea expuesto con la prensa.



Trascendió que Tilsa Lozano y Jazmín Pinedo irían a visitarlo este sábado. En tanto, el abogado de ‘Zorro’ Zupe, Álex Ramos, contó que han presentado la apelación y podría recuperar su libertad en dos semanas.



“El martes, a la 1 de la tarde, se presentó la apelación. No quiero especular sobre su libertad, es posible que salga mañana, pasado, pero lo que es concreto es que se ha presentado de manera inmediata. Él está como un preso común, sin ningún tipo de beneficio. En los próximos días se determinará a qué pabellón irá. No está saltando de la felicidad, pero está tranquilo dentro de la situación, confiado en que vamos a revertir esto (condena)”, comentó.