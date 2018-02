Zorro Zupe: Esta fuerte cantidad de dinero tendrá que pagarle a Carlos Zambrano [VIDEO y FOTOS]

La condena a prisión por dos meses que recibió el Zorro Zupe por el delito de difamación contra Carlos Zambrano es la noticia más comentada del mundo del espectáculos peruano. Además, de la sentencia por prisión efectiva, el panelista de espectáculos tendrá que asumir una reparación civil a favor del deportista.



La suma de la reparación civil suma 50.000 mil soles. El panelista de Espectáculos tendrá que pagarle esta cantidad de dinero a Carlos Zambrano por afirmar que lo invitó a Europa en el programa El Valor de de la Verdad.



El Zorro Zupe permanecerá en prisión desde este 12 de febrero hasta el 11 de abril del presente año. "El señor juez dispone se dé inicio a la diligencia de lectura de sentencia, la misma que en su extremo principal, falla condenando a Ricardo Zúñiga Peña por la comisión del delito contra el honor difamación agraviada en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva", se lee en el documento.



Zorro Zupe contó en El Valor de la Verdad que el futbolista lo invitó a viajar a Europa. El viaje nunca se realizó porque el panelista de Espectáculos tenía visa para el viaje. Por eso, desconocía si es que Carlos Zambrano quería que el polémico personaje le presente a alguna persona.



"Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", dijo el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad.

Ricardo Zorro Zupe en la carceleta del Poder Judicial