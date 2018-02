'Zorro' Zupe: Carlos Zambrano y su defensa sobre acusación en el 'Valor de la Verdad' [VIDEO y FOTOS]

¡Terremoto en Chollywood! Ricardo Zúñiga, más conocido como 'Zorro' Zupe, tendrá que pasar dos meses de prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas



Tal y como se lee en el documento oficial, la pena se hará efectiva desde este 12 de febrero y durará hasta el 11 de abril del presente año. Además, el Zorro Zupe deberá pagar 50 mil soles como reparación civil al futbolista Carlos Zambrano.



¿Qué pasó entre el Carlos Zambrano y el 'Zorro' Zupe?



2016. El 'Zorro' Zupe manifestó en el 'Valor de la Verdad' que viajó a Europa por invitación de Carlos Zambrano. El futbolista peruano no se quedó callado y envió su descargo vía Twitter.



Beto Ortiz: "¿Te invitó Carlos Zambrano a Europa?".

Zorro Zupe: "Sí"



"Estoy enfocado en mi nuevo desafío profesional y por eso no iba a comentar sobre ese tema, pero lo hago porque me parece muy injusta la facilidad con la que en nuestro país se daña la imagen de las personas por un sencillo, algo de fama o un poco de ráting", escribió Carlos Zambrano en su cuenta personal de Twitter.



Carlos Zambrano envió otro mensaje en Twitter manifestando que las personas que hablan de otros estaban vacías y que buscaban un poco de fama. "La vida de estos personajes es tan vacía que necesitan hablar del resto para obtener atención y sentirse importantes. Sus propios actos y su trabajo no alcanzan para destacar y sentirse satisfechos con sus vidas. Por cinco minutos de fama atacan sin medir las consecuencias y dañan la imagen de muchas persona que con mucho trabajo buscamos un futuro mejor", escribió Carlos Zambrano en la famosa red social.



El futbolista siguió su mensaje y publico una patallazo de un mensaje que le envió el 'Zorro' Zupe.

