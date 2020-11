El Zorro Zupe rompió su silencio tras la supuesta denuncia en su contra que le interpuso el esposo de su examiga Fiorella Alzamora por ‘violencia sexual’, contra uno de sus hijos. El polémico personaje rechaza los argos y asegura que lo han insultado sin justificación.

En setiembre pasado, ‘Magaly Tv:La firme’ presentó la denuncia que el esposo de Fiorella Alzamora, Joakin Lars , hizo contra Ricardo Zúñiga, el ‘Zorro’, por ‘violencia sexual’ el pasado 31 de julio, en Italia.

En esta documentación, que fue traducida del italiano al castellano, refiere a un menor afectado por el ‘Zorro’ la madrugada del 30 de julio, cuando Fiorella, su esposo y sus tres hijos disfrutaban de sus vacaciones anuales.

Zorro Zupe: Fiorella Alzamora y su esposo lo denuncian por abusar sexualmente de su menor hijo

Meses después del escándalo, el Zorro Zupe envía un comunicado precisa que ‘han tratado de manipular la información’ y que ha sido blanco de insultos ‘sin justificación’ alguna.

“La forma cómo se difundió la noticia obedece estrictamente a una conducta maliciosa por manipular la información con la única intención de lesionar mi honor y desprestigiarme socialmente, pues frente a una supuesta denuncia que corresponde a una imputación absolutamente preliminar y nada concluyente, se me calificó como un delincuente, sometiéndome a una condena mediática y social, en el marco de la cual, incluso, se me ha insultado sin justificación alguna”, se lee en el documento.

“Debo rechazar todos los supuestos cargos que habrían sido denunciados en mi contra. Si he guardado silencio al respecto, es porque mi abogado me indició que los procedimientos de denuncia en Italia se encuentran regidos por una reserva del sumario, lo que hace que las partes no puedan difundir su contenido, razón por la cual preferí no prestarme a un juego de desprestigio mediático y buscar información sobre la denuncia en Italia a través de mi abogado", añade.

MIRA EL DOCUMENTO COMPLETO

El Zorro Zupe envía comunicado