‘Zorro’ Zupe: Milett Figueroa prefiere no opinar sobre situación legal de panelista de espectáculos

Milett Figueroa afirmó que celebró ‘San Valentín’ con mucho amor y prefirió no comentar sobre la situación del ‘Zorro’ Zupe, quien está en prisión.



“Con mucho amor siempre, pero también tengo que estudiar (actuación), así que no hay tanta celebración”, dijo Milett Figueroa.



¿Qué opinas de que el ‘Zorro’ esté en prisión?

No me meto en ese problema. La verdad, no opino de ningún tema ajeno a mi carrera.



¿No vas a burlarte como lo han hecho otros artistas?

De ninguna manera. Con las desgracias ajenas no se juega. Eso se lo dejo a la gente a la que le gusta mofarse.



Pero una vez comentaste que pensabas demandarlo...

Sí, a todas las personas que han dicho cosas falsas de mí, pero de eso se encargarán los abogados. Mi trabajo es otro, la actuación.