Ricardo Zúñiga o el Zorro Zupe, uno de los personajes más polémicos de Chollywood, tiene una orden de prisión efectiva en su contra tas perder un juicio que podría tenerlo preso por dos meses.

Actualmente, el Zorro Zupe estaría próximo a llegar a la carceleta del Poder Judicial. ¿Por qué proceso? Por el juicio que le entabló Carlos Zambrano hace unos años tras unas declaraciones que brindó en El Valor de la Verdad.

Según como se lee en el documento oficial, la pena se hará efectiva desde este 12 de febrero y durará hasta el 11 de abril del presente año. Además, el Zorro Zupe deberá pagar 50 mil soles como reparación civil a Carlos Zambrano.

"El señor juez dispone se dé inicio a la diligencia de lectura de sentencia, la misma que en su extremo principal, falla condenando a Ricardo Zúñiga Peña por la comisión del delito contra el honor difamación agraviada en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva", se lee en el documento.

Zorro Zupe detenido

¿Por qué motivo Carlos Zambrano interpuso una demanda contra Zorro Zupe? Todo se remonta al año 2016. El polémico personaje contó en El Valor de la Verdad que el futbolista lo invitó a viajar a Europa.

Según contó el Zorro Zupe, el viaje nunca se llevó a cabo porque él no tenía visa para el viaje. Por eso, desconocía si es que Carlos Zambrano quería que el polémico personaje le presente a alguna persona.

"Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", dijo el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad.

Sin embargo, el mejor amigo de Tilsa Lozano dejó entrever que tal vez el interés de Carlos Zambrano en que viaje era que le presente a alguien, aunque nunca se lo dijo. "Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: 'vente con una amiga'", señaló el Zorro Zupe.

Zorro Zupe en el Valor de la Verdad sobre Carlos Zambrano

