Zorro Zupe envió audio a Tilsa Lozano, quien volvió a llorar por él en vivo [FOTOS y VIDEO]

Tras las lágrimas de Tilsa Lozano en ‘Amor de Verano’ tras enterarse que su amigo Ricardo Zúñiga, más conocido como el Zorro Zupe, tiene una orden de prisión efectiva en su contra tras perder un juicio, el personaje de Chollywood le mandó un audio a ‘Tili’.



“No llores. No tienes que preocuparte por mí. Voy a salir de esta. Soy fuerte. Te amo”, fue el audio que le mandó el Zorro Zupe a Tilsa Lozano, quien volvió a quebrarse en vivo por su amigo.



Luego, Tilsa Lozano explicó el audio del Zorro Zupe mientras, una vez más, soltaba unas lágrimas.



“Yo sé que va a salir de esta. Yo sé que es fuerte. Yo sé que la justicia va a ser justicia. Es feo este momento que está pasando. No creo que las personas deben salir impunes, y las personas que tiene que pagar, deben hacerlo. Simplemente, creo que es una decisión un poco exagerada para las cosas que se dijeron”, defendió Tilsa Lozano al Zorro Zupe.



Mensaje del Zorro Zupe a Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano siguió protegiendo a su amigo al mencionar que las declaraciones del Zorro Zupe en ‘El Valor de la Verdad’ por las cuales fue sentenciado.



“Yo he escuchado las declaraciones del Zorro Zupe. Él no insultó (a Carlos Zambrano), no lo difamó. Simplemente dijo que él lo había invitado a un viaje. Sea verdad o sea mentira, siento que no es algo tan grave como para que le den 2 meses de prisión efectiva”, concluyó Tilsa Lozano.



