Zorro Zupe se despide del mundo del espectáculo [VIDEO y FOTOS]

Ricardo Zúñiga, ‘El Zorro’, reapareció en ‘Amor de verano’ y anunció que se alejará de los espectáculos.



El polémico personaje, que fue panelista del programa de Latina, hace unos días abandonó el penal ‘Ancón II’ donde estuvo recluido al perder el juicio que le entabló el jugador Carlos Zambrano.



“No estoy buscando hacer espectáculos, es por eso que he venido a agradecer a la producción. Me encantó trabajar con ustedes, la pasé increíble... pero voy a dar un paso al costado”, dijo ‘Zupe’, quien agregó que está analizando otras propuesta laborales.



“Voy a evaluar lo que tengo, posiblemente me vaya de viaje. Las cosas que tengo son raras para mí, porque no tienen nada que ver con espectáculos, así que vamos a ver qué pasa conmigo. No tengo muy claro lo que haré, por eso quiero un tiempo para evaluarlo”, añadió.



De otro lado, el ‘Zorro’ no pudo evitar emocionarse al reencontrarse con Tilsa en ‘Amor de verano.



“Sí, estoy emocionado de verlos, gracias por el apoyo y estar conmigo”, finalizó.



Zorro Zupe habla con Beto Ortiz en exclusiva