Opiniones diferentes. Los participantes de Esto Es Guerra se pronunciaron por la sentencia de dos meses de prisión efectiva que tendrá el Zorro Zupe tras perder el juicio por difamación agravada contra Carlos Zambrano.

Los chicos reality fueron consultados sobre la situación que atraviesa el Zorro Zupe. Para Patricio Parodi, la situación es lamentable y manifestó que su amigo tiene todo su apoyo. Además, espera que todo se solucione pronto.

"Mucha pena. Yo no le deseo el mal a nadie. No tengo enemigos en esta vida, pero a las personas con quienes no tengo mucha amistad o cercanía, jamás le desearía el mal a esa persona. Lo que le está pasando es algo fuerte, es algo que no le deseo a nadie. Tiene todo mi apoyo y bueno, esperamos que esto se solucione pronto", dijo Patricio Parodi sobre el Zorro Zupe.

Karen Dejo también se refirió al tema. La 'morocha' indicó que el Zorro Zupe es su amigo y lamentaba que el Poder Judicial esté de vacaciones, hecho que podría retrasar su salida por alguna apelación.

"Yo lo conozco, es íntimo amigo mío. Lo que le sucede a un amigo definitivamente preocupa bastante. Yo sé que el Poder Judicial ha salido de vacaciones, que hay mucha burocracia, papeles (...) todo eso tiene un tiempo que puede ser mayor a los dos meses que ha pedido la Fiscalía por él", indicó Karen Dejo sobre el Zorro Zupe.

Por otro lado, Rosángela Espinoza tuvo una opinión contraria. Como se sabe, la chica selfie ya tiene un proceso contra el Zorro Zupe por difamación. Por ese motivo, la modelo manifestó que esto enseñará a que todo lo que uno dice tiene una consecuencia.

"Es una situación lamentable. No se lo deseo a nadie pero uno debe hacerse responsable de lo que dice. Antes de soltar una información, tiene que pensar que puede ocurrir un malentendido o puede difamar porque ella me dijo o porque escuché por ahí, uno no tiene por qué estar ventilando, difamando, malogrando la dignidad de las personas", explicó Rosángela Espinoza sobre el Zorro Zupe.

Chicos de Esto Es Guerra hablan sobre el Zorro Zupe

