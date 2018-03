Zorro Zupe: Las estrictas reglas de conducta que deberá seguir tras salir de prisión [FOTOS]

El polémico personaje de la farándula Ricardo Zúñiga, conocido como el 'Zorro Zupe ' saldrá en libertad, luego de que la Primera Sala Penal de Lima revocara la sentencia de 2 meses de prisión efectiva que fue impuesta.

El 'Zorro Zupe' tendrá un año de prisión suspendida, pero deberá seguir algunas reglas de conducta, informó la la Corte Superior de Justicia de Lima.

Aquí te indicamos cuales son:

- No variar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia sin hacer previo conocimiento de ello al Juez de la causa y contar con la autorización respectiva.



- No incurrir en nuevo delito doloso.



- Concurrir cada sesenta días a efectuar su control en el registro biométrico en Lima.



- Cumplir con reparar el daño mediante el pago íntegro de la reparación civil, S/10,000.



- El sentenciado no deberá volver a referirse bajo cualquier forma o medio al ofendido Carlos Augusto Zamrano Ochandarte, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo señalado en el artículo 59° del Código Penal.

Recordemos que el ‘Zorro Zupe’ fue condenado a dos meses de prisión efectiva por difamar al futbolista Carlos Zambrano en el desaparecido programa 'El valor de la verdad'.