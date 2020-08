Jamila Dahabreh aseguró que el ‘Zorro Zupe’ se encuentra ‘tranquilo’ y no se está escondiendo de las autoridades en Suecia, luego del escándalo que se desató tras conocerse que Fiorella Alzamora lo denunció por, presuntamente, haber mantenido comportamientos inadecuados con los menores hijos de su esposo.

“Hablé con él (‘Zorro’), pero no con Fiorella, por eso no sé si mi opinión pueda ser equitativa, porque debería haber escuchado a la otra parte. Él me dice que las cosas no son como se están diciendo, que él está tranquilo”, dijo la diseñadora de modas.

Asimismo espera que puedan solucionar sus problemas. “Me da pena, ambos son mis amigos, que esté pasando todo esto, realmente es un tema delicado”, añadió.

¿Es cierto que se está escondiendo de las autoridades?

Asegura que no.

¿Y dónde se está quedando?

No sé exactamente, pero sigue en Europa. (D. Bautista)