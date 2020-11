SE DECLARA INOCENTE. Ricardo Zuñiga más conocido como El Zorro Zupe se declaró inocente de la denuncia que hizo la pareja de Fiorella Alzamora por abusar de su menor hijo. La ex figura televisiva fue entrevistada por los conductores de Amor y Fuego.

Ricardo Zuñiga expresó su rechazo a las acusaciones que hizo Fiorella Alzamora en su contra. El Zorro Zupe alega que sabe las razones por las que el hijo del esposo de la ex modelo lo denunció, pero que no puede decirlas porque podría afectar el proceso legal.

El Zorro Zupe también indicó que se siente bastante confundido por la reacción que tuvo Fiorella Alzamora pues cuando él abandonó Italia, la ex modelo lo abrazó. “Yo no entiendo porque ella me denuncia, nosotros nos despedimos bien”, señala.

La versión del Zorro Zupe es un poco confusa porque afirma que todo quedó en buenos términos cuando partió de Italia, no obstante, la ex figura televisiva afirma que regresó a Perú por la denuncia que hizo Fiorella Alzamora y su familia.

Zorro Zupe se declara completamente inocente de denuncia que le impuso Fiorella Alzamora