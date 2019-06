'Zorro' Zupe habló con Farfán: "Le dije que Yahaira no es la mejor persona para él" | VIDEO

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán , el 'Zorro' Zupe, amigo del futbolista, reveló que conversó con él y le expresó su opinión acerca de la salsera. ¿Qué le dijo? Aquí te damos todos los detalles.

Resulta que en los últimos días, la posibilidad de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán hayan retomado su relación ha sonado con más fuerza.

Con las últimas declaraciones del Zorro Zupe parece quedar claro que el acercamiento entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán va más allá de solo rumores.

"Yo no he dejado de ser amigo de Jefferson, yo no voy a dejar de quererlo por estar con una persona que yo creo que para mí no es la mejor persona para que esté a su lado. También se lo he dicho a él. He hablado con él varias cosas, que no las voy a decir", dijo el 'Zorro' Zupe en Válgame Dios.

El amigo de Jefferson Farfán indicó que considera que Yahaira Plasencia no es la mejor 'opción' para 'La Foquita' y que esto se debe a los múltiples escándalos que ha protagonizado la salsera y su familia.

"Por cosas que hemos visto (en televisión) y que yo he hablado con él para mí no es una persona ideal para él, pero yo las voy a seguir manteniendo ahí (en secreto). Ya se las dije y seguro ha conversado con ella. Yo cuando le he contado algo (sobre Yahaira), siempre ha sido en buena onda y le he dicho siempre la verdad", puntualizó.



¡Aquí el video!