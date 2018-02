El Zorro Zupe ya está purgando condena. El polémico personaje se encuentra en el penal Ancón II en donde deberá cumplir una sentencia de dos meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del futbolista Carlos Zambrano.

El Zorro Zupe salió de la carceleta del Palacio de Justicia el día martes 13 aproximadamente a las 6 de la tarde en medio de una gran cantidad de hombres de prensa. El amigo de Tilsa Lozano se mostró tranquilo y hasta con una sonrisa en los labios.

En un audio difundido por Amor de Verano, el Zorro Zupe manifestó estar sereno con toda la situación y dijo que nada de lo que estaba pasando lo iba a amilanar. Incluso aseguró que regresaría a la TV más pronto de lo que todos pensaban.

En horas de la tarde del día martes, se reveló que quien interpuso la demanda por difamación contra Carlos Zambrano no fue el futbolista, sino la madre del mismo, Mara Zambrano. Según indicó el representante del 'León', el proceso judicial se realizó hace más de un año.

Debido a la notoriedad que ganó el nombre de Carlos Zambrano por la sentencia interpuesta al Zorro Zupe, el programa 'Beto a Saber' decidió elaborar un reportaje sobre su carrera futbolística y su actuación en las canchas con la camiseta blanquirroja.

Sin embargo, al terminar la emisión de la nota, Beto Ortiz decidió dar unas declaraciones sobre lo que sucedió mientras el informe estaba al aire. Según el conductor, recibió un mensaje de parte del hermano de Carlos Zambrano con un tono amenazante.

"Es curioso que mientras ese reportaje estaba al aire, he recibido un 'estate quieto'. Me han mandado un mensaje y estoy muy asustado. En realidad he pedido que llamen a Alerta Médica porque tengo palpitaciones y taquicardia. Resulta que Marco Zambrano, el hermanito mayor que obviamente quiere mucho a Carlos Zambrano,(...) me ha mandado a decir que no me vaya a meter con él porque me puedo arrepentir. Ay, que 'mello', mira cómo tiemblo. Amigo... mídete con el Zorro Zupe ¿ya? Ese es tu level. Nada más", puntualizó Beto Ortiz.

El hermano de Carlos Zambrano, Marco Zambrano, decidió referirse a la acusación de Beto Ortiz vía Twitter. El hombre indicó que durante la emisión del reportaje, estuvo jugando una 'pichanga'.

"Al terminar de jugar una pichanga en Gambetta con mis amigos del barrio me entero que he amenazado a un poderoso periodista. Entiendo que como hay que vender, hay que seguir inventando. Disculpen pero mi pichanga no la cambio por nada. Más vivo es. No Estoy", escribió en Twitter el hermano de Carlos Zambrano.

