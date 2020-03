Tira la piedra y esconde la mano. Pese a que le han recomendado que se mantenga lejos del mundo del espectáculo tras ocasionar el retiro de un programa de Latina, el Zorro Zupe se manda con todo y escribe hiriente tuit contra Magaly Medina.

Ricardo Zuñiga ya no tiene un espacio en televisión, pero continúa generando intrigas desde las redes sociales. En esta oportunidad volvió a referirse a una supuesta infidelidad del esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. Todo se originó a partir de una publicación del diario Ojo donde se menciona que la periodista critica la relación que sostiene Michelle Soifer con el modelo venezolano Giuseppe Benigni. El Zorro Zupe no se aguantó y aprovechó la oportunidad para hablar sobre una supuesta traición de parte del notario hacia la popular Urraca.

El Zorro Zupe comentó la noticia así: “Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad, querida”. De esta manera, la ex figura televisiva se reafirmó acerca de las acusaciones de infidelidad que ya hizo en el pasado contra la pareja de Magaly Medina. No obstante, el tuit fue borrado a los minutos.

La periodista no se ha pronunciado sobre este tuit, sin embargo, es conocida su antipatía por el Zorro Zupe desde que el controvertido personaje iniciará estos rumores en el desaparecido programa ‘Válgame’. Magaly Medina le ha dedicado fuertes calificativos como despreciable e indeseable. "Las televisoras debemos ser medios de comunicación que puedan expresarse libremente y no nos va a decir el Estado cómo vamos a conducir. Eso es lo malo de las decisiones equivocadas y de las personas que le ponen una cámara a seres indeseables, nada preparados y a cualquier improvisado”, indicó.

Además, Magaly Medina también se ha pronunciado sobre los rumores de infidelidad que involucran a su esposo. La conductora pidió que le muestren una prueba flagrante, así como ella muestra ampays. “Ahí diré ‘pucha, qué bien, qué trabajo’. Gracias porque yo agradecería un ampay porque pienso que así es el trabajo honesto, el trabajo sin mentiras así hay que hacerlo”, continúo despotricando Magaly Medina.

Magaly Medina destruye al Zorro Zupe

