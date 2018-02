Jazmín Pinedo llora por prisión efectiva para el Zorro Zupe [VIDEO y FOTOS]

Jazmín Pinedo terminó en lágrimas. La conductora de 'Espectáculos' evitó en todo momento hablar sobre los dos meses de prisión efectiva que se le ordenó al Zorro Zupe tras perder el juicio por difamación agravada con el futbolista Carlos Zambrano.

Desde el inicio del programa, Jazmín Pinedo fue enfática en señalar que no daría su opinión sobre el tema del Zorro Zupe. La conductora de 'Espectáculos' estuvo con un tono bastante serio y afligido mientras hablaba no solo de los informes sobre su amigo, sino también de la farándula en general.

Después de presentar una nota sobre la situación del Zorro Zupe, Jazmín Pinedo dio unas palabras sobre su amigo. La 'chinita' reiteró su cariño por él y por eso indicó que su opinión no era válida en este caso.

"Yo voy a cumplir con mi trabajo. Este tema es bien difícil para mí. Entiendo que me pongan varios mensajes me pregunten: 'Estamos esperando tu opinión'. Mi opinión en este caso no importa. Yo, y es de conocimiento público, lo quiero con todo mi corazón, lo amo, le tengo un cariño muy especial", dijo Jazmín Pinedo sobre el Zorro Zupe.

Jazmín Pinedo y Zorro Zupe

Sin embargo, la situación se puso bastante tensa en el set de 'Espectáculos' cuando los panelistas lamentaron las declaraciones de algunos personajes de Chollywood que celebraron la sentencia al Zorro Zupe. Por ese motivo, Jazmín Pinedo terminó llorando y le envió un mensaje directo a su amigo.

"Si en algún momento llegas a ver este video, sabes que no estás solo y que nosotros te vamos a cuidar. Yo estoy pendiente y estoy tratando de hacer todo lo que está en mis manos para que él esté bien", declaró entre lágrimas Jazmín Pinedo.

La conductora de 'Espectáculos' manifestó que siente mucho dolor por lo que le puede pasar a Zorro Zupe en la cárcel. Jazmín Pinedo indicó que prefiere dejar en privado todo lo que está haciendo para ayudarlo.

"Es obvio que soy su amiga, es obvio que lo quiero un montón, es obvio que me muero de dolor de saber que le puede pasar algo. No tiene sentido que yo diga algo, porque no va a ser tomado en cuenta porque yo lo quiero y no va a valer mi opinión", enfatizó Jazmín Pinedo.

Este martes 13 de febrero se decidirá a qué penal será trasladado el Zorro Zupe. El polémico personaje de Chollywood deberá pagar 50 mil soles de reparación civil. El amigo de Tilsa Lozano pasó la noche en la carceleta del Palacio de Justicia.

Jazmín Pinedo llora por el Zorro Zupe

