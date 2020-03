No lo quieren. El panelista de espectáculos enfrenta la desaprobación de figuras mediáticas y también de las redes sociales. Miles de personas exigen que Ricardo Zuñiga, más conocido como el Zorro Zupe, sea retirado de ‘Válgame’ tras sus insultos contra Mirella Huamán, madre de Camilita, niña de 4 años ultrajada y asesinada por un adolescente de 15 años.

Entre las figuras mediáticas que repudian los dichos por Ricardo Zuñiga se encuentran Rosa María Palacios, Renato Cisneros, Mauricio Fernandini y Magaly Medina, quienes usaron sus redes sociales para expresar su rechazo. “Tiene un guión que cumplír, con una producción que satisfacer, en un canal que promueve lo que estamos viendo en horario de protección al menor. Esa es la mierda que tiene la cabeza”, expresó la periodista Palacios sobre los comentarios denigrantes del Zorro Zupe. Además, se mostró incrédula sobre unas futuras disculpas del panelista de espectáculos: “Y tendrán tiempo para decir que nunca fue su intención. Y harán mucho rating. Y subirá el punto por mil de la tanda comercial”, precisa la periodista en su cuenta de Twitter.

Por su parte, El periodista y conductor de radio Renato Cisneros exigió que Latina retire al Zorro Zupe del espacio televisivo en el que participa. “La “rectificación”, en este caso, es insuficiente. No borra el ataque insultante ni previene la segura recaída. Creo que por un mínimo de coherencia, el canal debería retirar al conductor”, escribió en su cuenta de Twitter. El también escritor indicó que siente vergüenza de que el canal le de espacio a personas que no están preparadas para abordar temas tan sensibles como el asesinato de Camilita. “Da vergüenza que un canal confíe su pantalla para temas así de delicados a gente tan irresponsable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Indira critica a Latina

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado pidió a Latina que tome medidas correctivas sobre las declaraciones emitidas por el Zorro Zupe en Válgame. “Asimismo, pedimos que empresa de televisión @Latina_peinforme sobre las medidas correctivas que adoptará para cautelar el respeto de los derechos de las mujeres durante su programación. Los medios de comunicación pueden ser los mejores aliados en estos casos”, se lee en la cuenta de Twitter de la institución.

Rosa María contra Latina

A su turno, Magaly Medina utilizó su espacio televisivo para dirigirse en contra del Zorro Zupe: “Resulta que ahora estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, porque la tienen aquellos productores, directores del programa, que los sacan de su inmundo fango de donde han venido o los encontraron a borde una acequia, los perfumaron, los peinaron, les tiñeron el pelo y los sentaron frente a una pantalla”, dijo indignada la ‘Urraca’.

Renato Cisneros contra Zorro Zupe

“Este individuo hoy dijo algo realmente indignante, indignante porque nosotros como comunicadores no podemos promover el linchamiento público de una mujer... Esto le dijo este pobre ignorante (VER NOTA), porque es eso, un ignorante, pero no hay que echarle la culpa porque es como un monito con metralleta y va a disparar”, agregó Magaly Medina.

La candidata al congreso por Juntos por el Perú, Luciana Alvites, también exigió una sanción contra el canal. “Es urgente discutir una ley de medios, lo de zorro zupe es indignante y repulsivo, insultando a una mamá que le acaban de matar a su hija. Esto debería ser ilegal! La mamá de la niña, es también una victima y este sujeto se atreve a seguir violentándola con su machismo y clasismo”, indicó.

Otra de las figuras políticas que se pronunció sobre el tema fue la excongresista Indira Huilca, quien pidió una respuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “@Latina_pe y @Capital967 han mostrado el lado más morboso e irresponsable que un medio puede ejercer al abordar un caso de violencia. No bastan sus excusas. No pueden seguir dando cabida a personajes y discursos misóginos! @MimpPeru @GloriaMonteneg#LosMediosTambienSonComplices”.





Latina rechaza comentarios del Zorro Zupe

Magaly Medina le dice de todo al Zorro Zupe y lo tilda de ignorante





LAS INDIGNANTES DECLARACIONES DEL ZORRO ZUPE

El Zorro Zupe arremetió la tarde de este martes contra Mirella Huamán, la madre de la pequeña Camila de 4 añitos, que murió asesinada por un adolescente que la secuestró cuando estaba en la calle buscando a su madre en Independencia mientras ella estaba en una yunza. La madre de Camilita se comunicó en vivo con Válgame y reconoció su responsabilidad en la muerte de la menor. “Es mi culpa, sí, porque yo las dejé solas. El psicólogo me dijo no es tu culpa Mirella, la culpa es de ese desgraciado que le arrebató la vida a tu niña pero no es tu culpa”, dijo la mujer en comunicación telefónica.

Fue en ese momento que el Zorro Zupe no pudo contener su indignación y estalló. “¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!", dijo muy molesto.

Zorro Zupe estalla contra madre de niña asesinada en Independencia

VIDEOS RELACIONADOS

Zorro Zupe sobre Gino Assereto y Jazmín Pinedo (Trome)

El Zorro Zupe hablará de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe, Tilsa Lozano y el 'Loco' Vargas

TAMBIÉN PUEDES LEER

Latina rechaza comentarios de Zorro Zupe y le exige que se rectifique y pida disculpas

Zorro Zupe estalla en vivo con madre de Camilita: “Por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!”

Independencia: Encuentran muerta y con signos de abuso a niñita de 4 años reportada como desaparecida