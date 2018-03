Zorro Zupe: Usuarios en redes sociales reaccionan así a su liberación [VIDEO y FOTOS]

La liberación del Zorro Zupe despertó suspicacia entre los usuarios de redes sociales. El panelista de Espectáculos fue liberado hoy tras permanecer aproximadamente treinta días en el penal Ancón II luego de recibir una sentencia de dos meses de prisión efectiva por el delito de difamación contra el futbolista Carlos Zambrano.



Un porcentaje de usuarios de redes sociales consideran que la medida se trataría de una cortina de humo en medio del pedido de vacancia que pesa contra Pedro Pablo Kuczynski. Mientras que otro grupo ironiza y compara esta liberación con el pedido de prisión suspendida para el locutor Eduardo Saettone.



A cambio de su libertad, el Zorro Zupe tendrá que cumplir unas estrictas reglas de comportamiento. Entre las medidas, el comentarista de programas de espectáculos no podrá mudarse de domicilio , no cometer el mismo delito de nuevo y pagar una reparación civil de 10.000 soles.



Como se recuerda, la pena del 'Zorro Zupe' se hizo efectiva desde el 12 de febrero y duraría hasta el 11 de abril del presente año. "El señor juez dispone se dé inicio a la diligencia de lectura de sentencia, la misma que en su extremo principal, falla condenando a Ricardo Zúñiga Peña por la comisión del delito contra el honor difamación agraviada en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva", se leía en el documento.



Todo se remonta al año 2016. El 'Zorro Zupe' contó en El Valor de la Verdad que el futbolista lo invitó a viajar a Europa. Según contó el 'Zorro Zupe', el viaje nunca se llevó a cabo porque él no tenía visa para el viaje. Por eso, desconocía si es que Carlos Zambrano quería que el polémico personaje le presente a alguna persona.



PPK indultó al zorro zupe para poner medio twitter a su favor #okno — adrianX (@adri4nx) 9 de marzo de 2018

