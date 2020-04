El recordado Zorro Zupe se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre la situación que afrontan las cárceles en el país en medio de la pandemia del coronavirus. El pintoresco personaje señaló que así como hay delincuentes en prisión, también existe gente buena esperando su proceso.

“Acabo de escuchar al presidente Vizcarra decir que no va a abrir las cárceles para que salgan delincuentes, asesinos, violadores, narcotraficantes. Sí, efectivamente, toda esa gente está ahí, si lo sabré yo que he estado conviviendo con todos ellos”, dijo en un inicio el popular amigo de Tilsa Lozano.

En otro momento, el Zorro Zupe indicó que hay personas que’ están en prisión por situaciones no relacionadas a actos criminales’ como alguien que "no tuvo 300 soles para pagar una multa de su coche y también está presa, o quienes no tuvieron para pasar una manutención a sus hijos y también está presa”.

Motín en el penal de Lurigancho | TROME | Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC

“Sí, en las cárceles hay mucha gente de mier..., pero también hay gente buena, gente inocente, que está esperando su proceso, entonces él (Martín Vizcarra) hace muy bien en no querer abrir las cárceles y en mejorar el establecimiento y las comodidades que deberían tener”, agregó.

Finalmente, el Zorro Zupe pidió al mandatario de la República que se preocupe también por la gente que está esperando ser procesada "para que la Justicia les diga si son culpables o inocentes”.

Zorro Zupe recuerda su paso por prisión