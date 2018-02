Metiche sobre Zorro Zupe: "Yo no contaría cochinadas de mis amigos de la farándula" [FOTOS y VIDEO]

El Zorro Zupe está en boca de todos tras su encarcelamiento tras perder el juicio de difamación que le impuso Carlos Zambrano. Quién no quedó ajeno a este suceso que remece Chollywood fue Kurt Villavicencio ‘Metiche’ que se pronunció acerca de esto.



En entrevista con Radio Capital, Metiche indicó que “cochinadas porque todos tenemos cochinadas, pero yo no contaría las de mis amistades de la farándula, así me hayan insultado a la madre”, sostuvo sobre el caso del Zorro Zupe.



Kurt Villavicencio ‘Metiche’ dijo que el Zorro Zupe “tiene que pagar sus consecuencias”, pues pudo haber pedido disculpas a Carlos Zambrano por lo que había dicho, además de explicar “bien las cosas”.



“A veces uno puede cometer exabruptos”, dijo Metiche sobre el Zorro Zupe.



Metiche se pronunció sobre el Zorro Zupe.

Metiche indicó que comprendía que era el “estilo” del Zorro Zupe, sin embargo, sabía que había hasta dos cartas notariales, pero él “se cerró en que era su verdad”.



Según Metiche, la pregunta que le hicieron al Zorro Zupe en ‘El Valor de la Verdad’ fue confusa en el programa que conducía Beto Ortiz la cual fue: ¿Carlos Zambrano te invitó de viaje a Alemania?



“En las pruebas que mostró Carlos Zambrano, el Zorro Zupe le escribe para saber si le podía facilitar el trámite para la visa para que pueda viajar a encontrarse con Tilsa Lozano en Alemania. El Zorro Zupe dijo en el programa que Carlos Zambrano sí lo invitó, pero luego da a entender otra cosa”, finalizó Metiche.

