Más que amigos. El Zorro Zupe respondió las preguntas de sus seguidores. Una de las interrogantes de sus fans fue la relación que tiene con el conductor de televisión, Nicola Porcella.

El Zorro Zupe estuvo junto a Fiorella Alzamora respondiendo preguntas de sus seguidores. La modelo le hacía llegar las preguntas que le hacían sus fans y la ex figura televisiva respondía estas dudas.

Una de ellas generó controversia entre ambos, Fiorella Alzamora le indicó que sus usuarios querían saber si él y Nicola Porcella se habían besado.

Al principio, el Zorro Zupe se mostró reacio al responder la pregunta, sin embargo, terminó revelando que Nicola Porcella lo “chapa” cuando está ebrio. “No es mi culpa, él me chapa”, dijo Ricardo Zuñiga. Fiorella Alzamora no se mostró sorprendida y acotó “a quién no ha besado, Nicola ”.

El video de esta polémica conversación fue compartida por Rodrigo González en su cuenta de Instagram ¿Qué dirá Nicola Porcella al respecto?

Zorro Zupe revela que Nicola Porcella se lo "chapa" cuando está ebrio (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Nicola Porcella reapareció al lado de Karina Rivera en ‘Todo amor’ pese a comentario machista

Karina Rivera habla sobre comentario machista de Nicola Porcella | MAM | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Nicola Porcella preparado para las críticas por actuación en ‘Te volveré a encontrar’: “Hay gente que le gusta mi trabajo y a otros no”

Nicola Porcella llora al separarse de su hijo en la cuarentena: “Soy duro y frío, pero hoy parezco la llorona"

André Castañeda se burla de Nicola Porcella: “Le daría trabajo en mi empresa de limpieza, para que limpie su imagen"