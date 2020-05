Una broma para videomatch. La revelación que hizo el Zorro Zupe en el en vivo que grabó junto a la modelo Fiorella Alzamora sacó chispas tras que la ex figura televisiva revelará que Nicola Porcella lo besa cuando está ebrio.

Nicola Porcella desmintió este hecho ante el cargamontón de preguntas que recibió. “Es mentira, el Zorro estaba bromeando, ya le dije que hay cosas con las que no se tiene que jugar, ni bromear, peor sabemos como es el Zorro, caballero”, indicó el ex chico reality.

Tras la publicación de este mensaje, el Zorro Zupe también publicó un video donde afirma que todo se trató de una broma. “Bueno ya van a ser la 1, pero no quiero terminar el día sin antes decirle (...) acerca de lo que dije en verdad fue una broma el tema del beso, me parece muy descabellado que lo lleven a un lado (...) somos amigos, por ese lado no va”, precisó la ex figura televisiva.

Además, el Zorro Zupe le pidió disculpas a su tía Fiorella, quien le había escrito muy preocupara por el tema. “Ya hice la aclaración, le quiero pedir disculpas a mi tía, fue una broma, espero que lo tomen como tal. Saludos, Lima”, finalizó la ex figura televisiva en su cuenta de Instagram.

Nicola cuadra al Zorro Zupe por comentario sobre besos cuando están ebrios (TROME)

