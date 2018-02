El Zorro Zupe ya se encuentra en el penal de Ancón II después de recibir una sentencia por dos meses de prisión efectiva por el juicio de difamación en agravio a Carlos Zambrano. Se sabe que el polémico personaje aún está en el área de prevención hasta que las autoridades le designen un pabellón.

En todo momento, el Zorro Zupe dejó en claro que está tranquilo y sereno y que pronto todo se aclarará. Incluso, señaló en conversación con Tilsa Lozano que esta situación no lo va a amilanar y que volverá pronto a su regreso en TV.

Se sabe que el Zorro Zupe ya puede recibir visitas en el penal Ancón II en los horarios de 9 a 12 y de 2 a 4 pm. Sin embargo, tanto Jazmín Pinedo como Tilsa Lozano fueron enfáticas en señalar que la familia no irá a verlo por decisión del mismo Ricardo Zúñiga.

El programa 'Amor de Verano' se comunicó con Patricia Zúñiga, hermana del Zorro Zupe. La mujer confirmó que él no quiere que sus padres o algún familiar vaya a verlo al penal pues quiere que se siga manteniendo en reserva la identidad de sus seres cercanos.

"Realmente Ricardo no ha querido que vayamos. Él no ha querido. El papá de mis hijos, que es abogado, ha entrado hoy día y ha hablado con él. Van a presentar otras vías legales. Él como abogado está indignado y me dice que lo que han hecho no lo puede explicar. No entiende cómo ha podido proceder (la sentencia)", indicó la hermana del Zorro Zupe.

Asimismo, la hermana del polémico personaje de la farándula contó que sus padres están tranquilos por el momento y a la espera de las acciones legales que tomará la defensa del Zorro Zupe. Así mismo, indicó que todos están indignados con la sentencia que se le otorgó.

"Ellos están tranquilos, confiando en que se van a solucionar las cosas pronto. Nosotros, por el momento y hasta que todo esto esté bien definido no vamos a ir (a visitarlo)", explicó la hermana del Zorro Zupe.

