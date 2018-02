Zorro Zupe está 'tranquilo' tras escuchar sentencia por difamación agravada a Carlos Zambrano

Tranquilo. Así se encuentra Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, después de escuchar la sentencia por el juicio que perdió contra Carlos Zambrano por difamación agraviada por las declaraciones que brindó el 2016 en El Valor de la Verdad.

Según contó Tilsa Lozano, ella se ha comunicado personalmente con el Zorro Zupe y él le dijo que se encuentra tranquilo y confía en que sus dos abogados harán todo lo que esté a su alcance para poder librarlo de la sentencia privativa.

"Él me ha dicho que está tranquilo, que las personas que lo queremos que no nos preocupemos, que está bien, que lo está tomando todo con calma. A veces las personas que lo queremos estamos un poco más angustiadas, pero él de su propia boca me ha dicho que está tranquilo y eso es lo importante", dijo Tilsa Lozano.

El programa Amor de Verano presentó una fotografía del Zorro Zupe escuchando su sentencia de dos meses de prisión efectiva. En ella, se le ve de espaldas con las manos juntas mientras está escuchando atentamente.

Tilsa Lozano, mejor amiga del Zorro Zupe, no pudo evitar quebrarse en varias oportunidades al hablar sobre la sentencia. La 'Vengadora' lamentó tener que estar en el programa pues si de ella dependía, estaría acompañando a su amigo en este difícil momento.

“Esta noticia nos ha tomado por sorpresa a todos. Tengo fe que el Poder Judicial podrá resolver este tema de una manera justa y que le dé la oportunidad para que pida disculpas. Creo que es un tema de difamación, pero no es un tema tan grave, tampoco. Creo que hay temas muchos graves por resolver y penas que no son tan severas para personas que cometen delitos muchos mayores”, defendió Tilsa Lozano al Zorro Zupe.

Tilsa Lozano defiende al Zorro Zupe.

