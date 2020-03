Ricardo Zúñiga, ‘Zorro Zupe’, dijo que borró un tuit dirigido a Magaly Medina, donde hacía referencia a una supuesta infidelidad de su esposo, porque no desea ‘polemizar’.

Levantaste el tuit que decía: Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad querida, luego que Magaly criticó a Michelle por su ‘Principito’.

Es que no quiero entrar en dimes y diretes ahorita, ya cuando regrese (está en España) pongo algo más bonito, cuando esté allá voy y en picada.

Magaly dijo en su programa que investigará a qué te dedicas. ¿Eso te preocupa?

Le funcionaré seguro, que haga lo que le apetezca, es su chamba.

¿Ya no piensas volver a la televisión?

Seguro que sí, ahorita estoy viajando, pero no me voy a morir por no estar en pantalla.

POLÉMICO TUIT

Pese a que le han recomendado que se mantenga lejos del mundo del espectáculo tras ocasionar el retiro de un programa de Latina, el Zorro Zupe continúa generando intrigas desde las redes sociales. En esta oportunidad volvió a referirse a una supuesta infidelidad del esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. Todo se originó a partir de una publicación del diario Ojo donde se menciona que la periodista critica la relación que sostiene Michelle Soifer con el modelo venezolano Giuseppe Benigni. El Zorro Zupe no se aguantó y aprovechó la oportunidad para hablar sobre una supuesta traición de parte del notario hacia la popular Urraca.

El Zorro Zupe comentó la noticia así: “Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad, querida”. De esta manera, la ex figura televisiva se reafirmó acerca de las acusaciones de infidelidad que ya hizo en el pasado contra la pareja de Magaly Medina. No obstante, el tuit fue borrado a los minutos.