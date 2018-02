El Zorro Zupe vive su hora más crítica. El polémico personaje de Chollywood estará dos meses en la cárcel tras perder el juicio por difamación en agravio de Carlos Zambrano. El amigo de Tilsa Lozano está recluido en Ancón II.

Muchas figuras de Chollywood se han pronunciado por la situación del Zorro Zupe. Algunos, como Michelle Soifer, han celebrado su encarcelamiento, mientras que otros, como Tilsa Lozano, han defendido al polémico personaje.

¿Qué piensa Yahaira Plasencia? El Zorro Zupe ha sido uno de los más críticos con la cantante desde su relación con Jefferson Farfán. Cuando terminaron, fue él quien reveló que la salsera se habría portado mal con el futbolista y que ya le había advertido a la 'Foquita' a no seguir en contacto con ella.

Pese a sus constantes críticas contra Yahaira Plasencia, el Zorro Zupe solo recibió palabras de apoyo de su parte. Tras su presentación en Esto Es Guerra, la reina del 'totó' indicó que no le desea la cárcel a nadie.

"Yo creo que la cárcel no se le desea absolutamente a nadie. Es algo bien fuerte, bien fuerte. Pero creo que Dios hace las cosas por algo y la verdad prefiero no opinar sobre ese tema. Nada, prefiero no hablar sobre eso", dijo Yahaira Plasencia.

Eso no fue todo. La salsera aclaró que el Zorro Zupe nunca tuvo comentarios positivos sobre ella y, cada vez que pudo, la criticó. Sin embargo, Yahaira Plasencia no le desea el mal y solo espera que pueda salir de esta situación pronto.

"Hay muchas personas que están hablando del tema, pero yo prefiero no hablar pese a que él siempre ha tenido algún comentario negativo hacia mí, yo no le deseo el mal a nadie y espero que se encuentre bien y que pueda salir de este problema pronto", declaró Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia sobre el Zorro Zupe

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.