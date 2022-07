Zully Pinchi finalmente presentó su más reciente libro, Pionono de vitrina, en la Feria Internacional del Libro de Lima. La abogada, conocida por su supuesto romance con Martín Vizcarra, declaró para el diario La República y se refirió a sus principales detractores, Magaly Medina y Rodrigo González, además de Tito Silva Music, quien creó la popular canción ‘Mi bebito fiu fiu’.

La excandidata al Congreso habló sobre las opiniones de la urraca, quien consideró como una ‘atorrantada’ la publicación de su poemario. “Yo escribo hace más de 10 años y mis poemas han sido valorados por la pluma de europeos, entonces no tengo mucho que decir... Creo que hay talento en el país, pero cada quien tiene su estilo, su forma y sus fondos, la poesía trata de eso, el arte es abstracto y empírico, entonces es libre a la interpretación. Si a la señora Magaly, que es una mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, no le gusta, no pasa nada, hay libertad de opinión”, dijo la escritora.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre Peluchín, se preguntó de manera irónica quién es ese personaje para más adelante asegurar que cada quien tiene su estilo y respeta su manera de entrevistar, tras su acalorada conversación en Amor y Fuego.

Finalmente, Zully Pinchi negó que le haya pedido regalías al DJ Tito Silva por el tema ‘Mi bebito fiu fiu’. “Yo nunca he pedido regalías, yo me he comunicado con él para ver que, si en el futuro, hubiera algo que hiciéramos juntos, como una obra social, con fines no lucrativos, sino con fines solidarios , y eso fue muy positivo para mí... No, yo no he recibido ni un sol. Todo lo que vamos a recaudar con este libro es para las ollas de las madres de Villa María del Triunfo”, finalizó.

