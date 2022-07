Las redes sociales explotaron luego de la presentación de Zully Pinchi, protagonista del hit ‘Me bebito fiu fiu’ de Martín Vizcarra, en Amor y Fuego, donde mantuvo una acalorada entrevista EN VIVO con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Durante la conversación, los conductores de Willax le preguntaron en reiteradas oportunidades si había mantenido una relación amorosa con el expresidente peruano, pero la abogada se indignó y aseguró que le estaban faltando el respeto. Inclusive, le pidió al popular Peluchín que respete a las mujeres y cuestionó la crianza de su madre.

Pero fue un momento en especial el que fue reconocido en las redes sociales, en el que Zully Pinchi aseguró que sus entrevistares respondían a una ‘portátil’. “No pertenecemos a ninguna portátil, que piensas tú Gigi”, dijo Rodrigo González.

“Pienso que no quiere aceptar que de verdad se pachamanqueó al presidente ¿o no?”, contestó la conductora de Amor y Fuego, desatando la reacción de la excandidata al Congreso de la República, quien nuevamente obvió el tema en cuestión.

“¿Y tú te has pachamanqueado a Rodrigo, Gigi?” , respondió Zully Pinchi sin esperar la reacción de Gigi, quien se llevó los aplausos de las redes sociales. “ Yo, no, él es gay” , dijo de manera contudente.

“Bravo por Gigi!”, “La Pinchi perdiendo los papeles. Mal, para ser política mucha correa ancha y cabeza fría”, “Esa mujer es cínica, cochina y no responde las preguntas, se sale por la tangente”, “Está picadazaa la Zully Pinchi!”, “Impresentable totaaaal!!!”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video viralizado en Twitter.

La Gigi troleando a la impresentable de Zully Pinchi!#amoryfuego pic.twitter.com/MX7isxWLqR — Pajita (@cereallkilller) July 7, 2022

ZULLY PINCHI LE PIDE RESPETO A PELUCHÍN

La excandidata al Congreso se indignó cuando Peluchín le consultó si alguna vez había sido ‘amante’ de Vizcarra. “Yo no he sido amante del expresidente, ¿tú alguna vez has sido amante de alguien?”, le contestó de manera irónica

Rodrigo González negó que haya sido el tercero en una relación y aseguró que tiene el autoestima suficientemente elevada como para ser el amante de alguien. En ese momento, Gigi Mitre le preguntó si se había comunicado con la esposa del exmandatario para aclarar los rumores.

“Para qué me invitas Rodrigo, yo no puedo ir donde una señora que no conozco para decirle algo que no me compete. Lo que yo tenga que hacer será en un tribunal, no tengo por qué contarles a ustedes... yo tengo muchas opiniones de ustedes dos que no se las digo por respeto a ninguno. Ustedes me están faltando el respeto pero en mi corazón no hay odio ni resentimiento”, dijo la excandidata al Parlamento.

Asimismo, les advirtió a los conductores que ‘nada es para siempre’. “Hoy están aquí, mañana no sabemos así que no maltraten a sus invitados y digánselo a sus expareja, mañana te pueden sacar cualquier cosa inventada, nadie está libre”, dijo indignada.

Rodrigo González arremetió con todo y le preguntó que concepto cree que tiene la esposa de Martín Vizcarra sobre ella. “¿Y qué piensas tú que puede opinar mi madre y mi padre, o tú no tienes padres? ”, le dijo al Popular Peluchín.

El conductor aclaró que su padre está en el cielo y su madre en su casa viendo orgullosa Amor y Fuego. “Y así como tus padres están orgullosos de ti mis padres también de mí. Acá hay dos mujeres afectadas y en este set hay dos mujeres, una tiene sororidad, que soy yo, y la otra no sé”, dijo Zully Pinchi refiriéndose a Gigi Mitre.

Rodrigo González ironizó con la palabra que usó y repitió en reiteradas oportunidades y dijo que no se trataba de repetir ‘la palabrita del momento’. “ No es la palabrita del momento, estás hablando con una persona que tiene tres maestrías y es abogada”, contestó la excandidata al Congreso.

En ese momento, los condutores la parcharon e indicaron que para ellos, los títulos no significan nada. “¿Maestrías también no tiene Castillo?” , se preguntó Gigi Mitre. “No me compares, fan de Castillo serás tú no yo” , respondió Zully Pinchi.

Peluchín aprovechó el momento para resaltar que Martín Vizcarra siempre ha estado rodeado de personajes de circo, como Richard Swing. “Y tu circo cuál es Rodrigo. Todo el Perú está viendo cómo tratas a una mujer, ¿así te enseñó tu mamá que tan orgullosa se siente de ti? A tu mamá le faltó una lección” , dijo la política generando la indignación del conductor. “Usted no va decir qué le faltó a mi madre”, respondió.

Zully Pinchi le pidió a Rodrigo González que respete a las mujeres. “Debes respetar a las mujeres porque naciste de una” , le indicó, generando que Peluchín le pida respeto para la esposa de Martín Vizcarra. “Yo la respeto, no como ustedes respetan. Yo no estoy lucrando, no me has pagado para venir acá”, agregó la excandidata al Congreso.

“Si le parece que le falto el respeto no sé para qué viene. Empezó el show halagándome pero como no le resultan sus tácticas, está intentando dejar mal a mi madre y es lo último que yo le voy a permitir” , arremetió el conductor de Amor y Fuego.

