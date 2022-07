Ante el éxito mundial que ha tenido el remix ‘Mi bebito fiu fiu’, la excandidata al Congreso Zully Pinchi, y la mujer que ha sido vinculada sentimentalmente con el expresidente Martín Vizcarra, reveló que se comunicó con el músico Tito Silva para pedirle parte de las regalías de la canción.

Debido a que la letra del remix tan sonado sería parte de una conversación por chat entre Zully y Martín Vizcarra, la política se presentó en el programa ‘Arriba mi gente’ para dar detalles de su comunicación Tito Silva, a quien pidió apoyar a poblaciones vulnerables con el dinero que se recaude.

“ Yo llevo 17 años siendo directora de una ONG que se llama Solidarios ABC, pueden entrar a verla y lo que más he hecho es ayudar a los jóvenes, ayudar a las madres, a los niños, a los adultos mayo res, para mí no es anormal reconocer el talento en los jóvenes, ni promover eso, ni apoyarlos, todo lo contrario. Me siento super contenta de ver hasta dónde han podido llegar y lejos de ser mezquina, de decir que me toca mi parte, la verdad que no”, puntualizó.

En esa línea, Mathías Brivio le preguntó directamente si está pidiendo parte de las ganancias del remix ‘Mi bebito fiu fiu’, a lo que ella respondió.

“Lo que yo he conversado con Tito Silva es que, en caso hubiera algo que conversar, que sea un tema con todos los fines solidarios, que apoyemos a todas las mamitas de las ollas comunes , que hagamos obras solidarias”, precisó.

Zully Pinchi revela que llamó a Tito Silva para pedir regalías

Tito Silva rompe su silencio sobre remix ‘Mi bebito fiu fiu’

Tito Silva, el autor del tema viral del momento ‘Mi bebito fiu fiu’, rompió su silencio en redes sociales y explicó los motivos por los cuales el tema ya no está disponible en las plataformas digitales como ‘Spotify’.

En el video, Tito Silva cuenta que se comunicó con los autores de la canción original que interpreta Dido y Eminem y reveló algunos de los puntos que acordaron entorno a la viralización de ‘Mi bebito fiu fiu’.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido, ya hemos tenido una conversación super bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, esto no va por un tema de derecho de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político y eso les puede causar un poco de incomodidad, lo comprendo, entiendo y comparto. Por eso ya no está en las plataformas de streaming. No existe ninguna demanda ni nada de esas cosas ”, dijo Tito Silva.