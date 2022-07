Zully Pinchi recibió a Trome en su domicilio. En este lugar, a dos meses de que su nombre saltara a las primeras planas de los diarios y se viralizara, por unos supuestos mensajes de WhatsApp, y dieran pie al tema ‘Mi bebito fiu fiu’ con estrofas de su poema ‘Las noches que te soñé’, nos contó que su deseo más grande es volverse a enamorar y casarse, pero recalca que jamás estaría con alguien comprometido porque no acepta el menú a medias, sino el bufé completo.

Zully, escuché que eres abogada de profesión, tienes tres maestrías, pero ¿quién es Zully Pinchi?, ¿estás enamorada?, ¿soltera?

Soy una mujer solidaria que ha trabajado en beneficio de mis compatriotas hace más de 17 años con un perfil anónimo. Soy una mujer hogareña, cariñosa, me gusta estar en mi casa, hacer cosas del hogar, cocinar, preparar postres. He sido y soy una mujer trabajadora y estudiosa, de joven tenía la oportunidad de salir, vacilarme, pero era muy responsable, quería lograr mis metas y objetivos, completar mi carrera de Derecho.

Okey, pero tienes pasatiempos, ¿escuchas música salsa, rock?

Me gusta todo tipo de música. Los que hemos nacido en la generación de los ochenta escuchábamos a los Nosequién y los Nosecuántos, Río, Frágil, Pedro Suárez Vértiz, Christian Meier, Arena Hash, grandes personajes de la música que siguen vigentes.

Así es y justo Meier acaba de lanzar un nuevo sencillo, ‘Deja vu’.

Sí, soy su superfan.

Es que aparte de ser talentoso es guapísimo...

Sí, es como el vino, pasan los años y se pone mucho mejor, sabe explotar todos los dones que Dios le ha dado.

¿Lo conoces?

No, pero sin querer, hace unas semanas cuando estuvo acá haciendo la promoción de su disco, con un grupo de amigas lo vimos llegar al hotel de donde nosotras salíamos y al verlo, pues como fans gritamos su nombre, volvimos a ser las chicas de 17 años y le dijimos que lo amábamos y que era el mejor del mundo mundial.

EL PIONONO

He leído tu poema que dio pie al boom del ‘Bebito fiu fiu’, ¿por qué tanta fascinación o metáfora con el pionono?

Crecí en el puerto pesquero de Chimbote y cuando salía del ‘cole’ había un señor que tenía en su vitrinita chocolate, pye de limón, crema volteada y ahí estaba el pionono, uno de mis postres favoritos. La metáfora por el pionono es que lo sentía como un abrazo, por lo que estaba enrollado con el manjarblanco, envolviéndote, albergándote, dándote cobertura, así lo veía.

En el 2014 publicas este poema, ¿qué pasó en ese momento para escribir esas líneas que hablan del amor y desamor?

Mira, escribir se convirtió en mi escape cuando estaba triste o me sentía sola. ¿Qué pasaba en ese año? Pues estaba felizmente casada (con uno delos hijos de Jorge Del Castillo), porque tú sabes que luego el amor se acaba, hay incompatibilidad de caracteres y luego las cosas ya no funcionan, entonces lo mejor es apartarse en el momento correcto para que haya respeto y cordialidad, que es lo que hasta el día hay con mi exesposo.

Zully Pinchi, tiene 44 años, en el 2014 escribió su poema 'La noche que te soñé' que dio pie para crear la canción 'Mi bebito fiu fiu'. (Foto : GEC/ Allengino Quintana)

¿Ya están divorciados?

Estamos separados, pero en un proceso de divorcio. Quería hacerlo por la vía notarial, que es una vía rápida y no implica desgaste y más en un divorcio, porque cuando uno se casa lo hace amando y en mi caso me casé pensando que era para siempre, pues en temas de amor soy muy conservadora. Ya con los años he abierto y expandido mi mente, no quiero ser machista ni darle ese mal ejemplo a ninguna mujer y me diga: ‘Zully, yo no puedo hacer esto porque, mira, las mujeres no la tenemos fácil’.

EL LUTO

Entonces, si hoy una persona termina su relación y mañana le gusta otra, ¿el luto ya no va?

En mi caso, en esos temas de amor, por mucho que sea extrovertida escribiendo, porque también soy dulce escribiendo, soy muy conservadora y tímida. Puedo tener al hombre que amo a mi costado y primero voy a temblar, me da un vaso con agua y seguro que se me cae, si le tengo que decir a, le digo b, si le tengo que hablar seguro que miro para otro lado, es bien complicado para mí el tema de las relaciones sentimentales...

Pero acabas de decir que no quieres ser machista.

No, no quiero, por eso deseo cambiar eso.

Claro, porque qué más puede pasar si te enamoras de alguien, solo que exteriorices tus sentimientos.

Sí, y me encantaría volverme a enamorar. El amor es lo más lindo que hay en la vida, el amor te hace crear, resucitar, renacer, sumar, multiplicar, construir un mundo nuevo. Imagínate cuando hay amor entre una mujer y un hombre, siempre vas a tener una motivación bonita, y si es un hombre correcto que te sabe amar, querer, respetar, que no te maltrata ni es un machista, malcriado o soberbio, pues todo es más especial.

Este tema del ‘Bebito fiu fiu’ ya te debe haber saturado con los comentarios y especulaciones que se han dado...

El otro día me preguntaron si había cantado el tema y una amiga respondió que no, pero la canción me encanta.

Es un boom internacional, hasta ya hay una versión en quechua.

Sí. Estoy sorprendida del talento que hay en nuestro país. Tito Silva y su grupo armaron un guion donde hay una chica que está enamorada platónicamente, es lo que yo he interpretado, y han cogido los extractos más dulces del poema para crear esta producción. La chica Tefi (quien lo canta) lo hace superbonito, me he divertido mucho porque es una letra real que forma parte del poema donde dice de manera irreverente que se había prometido no amar más y ya no quiere ser más la fugitiva, quiere ser la esposa, la compañera, la cómplice...

¿Has huido de alguien comprometido?

¿En los temas de amor? Mira, si hay algo de lo que huí y de la manera más sabia y en el momento oportuno, ha sido de mi exmatrimonio (ríe).

Zully Pinchi está separada, tiene la ilusión de casarse en el futuro y ser madre de dos niños antes de que se le pase el tren. (Foto: GEG /Allengino Quintana)

¿Tan mal fue?, ¿te fueron infiel?

Sí, fue infiel y me dolió muchísimo su infidelidad porque me casé enamorada y con la consigna que sea para siempre, pero no todos tomamos con la misma seriedad el compromiso y en mi caso fue así, pero ya está, no hay que hacer un drama. Siempre me voy a quedar con lo bonito que hubo.

Acabas de decir que la infidelidad es dolorosa, ¿caerías en algo así?, ¿fijarte en alguien comprometido?

No, olvídate. ¡Jamás!… Para qué vas andar con alguien que te ama a medias o que te da las sobras o que te da solo la entrada cuando tú quieres todo el menú, el bufé completo con postre incluido (ríe). Soy una mujer que así como exige también da, no me gusta dar a medias, ni recibir a medias.

Te has presentado en los programas de Milagros Leiva, Jaime Chincha, ‘Amor y fuego’, con Carlos Álvarez hiciste la parodia del ‘Bebito fiu fiu’, ¿ha sido solo para defenderte de lo que se comenta o porque quieres hacer carrera artística?

En el año 2004 fui víctima de violencia de género, me agarraron a patadas y puñetes, hubiera querido que eso quedara en reserva, pero había que afrontarlo. El proceso duró cinco años y durante este tiempo estuve en los canales de televisión, diarios, contando lo sucedido, entonces ya me había enfrentado a estas situaciones. Independientemente de lo que pueda opinar cualquier persona, esto uno lo tiene que afrontar y salir a decir las cosas porque uno no puede quedarse callado, no puedes dejar que las personas te atropellen u opinen lo que les da la gana, hay libertad de opinión y expresión, pero también hay leyes que son drásticas; necesitaba defenderme y qué mejor que con buen humor (por la parodia de Carlos Álvarez).

CARGAMONTÓN

¿Este cargamontón te afecta?

Cuando eres débil, quizás, pero ya con lo que viví a los 23 años, estoy fuerte y aprendí que al entrar en política me puede pasar de todo, porque antes de estar aquí a nadie le interesaba con quién salía o con quién no y créeme que he salido con hombres más interesantes y más famosos del que me están vinculando, es que si te dijera qué tan importantes son y hasta más que él, y me han visto por todos lados y a nadie le interesó, pero qué curioso que al hacer política ya les interesa, presuntamente, con quién tienes algo. Hasta han dicho que me he casado dos veces y eso es falso, solo me casé una vez por la ley espiritual y civil, también que Matilde Pinchi Pinchi es mi pariente, si lo fuera lo diría con orgullo, pero no la conozco y tampoco somos parientes. ..

¿Qué esperas de la vida?

Volver a casarme y con la misma ilusión y el mismo amor, tener dos hijos de una antes que se me vaya el tren, ya tengo 44 años.