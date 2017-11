Zumba: ¿por qué llamó figureti a Cristian Zuárez? [VIDEO]

Alejandro Benites ‘Zumba’ arremetió contra Cristian Zuárez, quien lo tildó de ‘figureti’ tras coincidir en el cumpleaños de Alexander Blas.



“Es lamentable ver personajes así. Su objetivo siempre ha sido colgarse de alguien para tener algún beneficio”, comentó ‘Zumba’ sobre Cristian Zuárez.



Dijo que le pareciste un ‘figureti’...

Yo sí estaba invitado a la fiesta, pero él no. Cuando llegó, la gente ni volteó a verlo, porque no estaba con Laura (Bozzo). De ‘Complot’ ya nadie se acuerda.



Comentó que estuvo a punto de golpearte... ¿Tuvieron algún roce?

El que tiene ganas de golpear, te agrede y listo. Como no consigue trabajo, cae en la desesperación por querer figurar, quiso denigrarme.