‘Zumba’ : Romance con Rosángela Espinoza fue verdadero [VIDEO y FOTOS]

‘ Zumba’ negó que su romance con Rosángela Espinoza haya sido ‘armado’, como dijo la ‘Chica de los selfies’, y añadió que ella sigue mencionándolo porque ‘no lo olvida’.



“Creo que aún siente algo, han pasado varios años y sigue con eso. Debo haber dejado huella, porque si para ella fue una mala experiencia no hablaría del tema”, indicó ‘Zumba’.



¿Tú aún tienes recuerdos?

¿De los besos?, ¿en cámaras o detrás de cámaras...? Lo que recuerdo muy bien es que estaba en el set y ella apareció y me dijo que yo le gustaba.



¿A ti te gustaba?

Claro, es una chica guapa, una ‘Barbie’... y yo era su ‘Ken’. Al final, la relación no se dio, a nadie se le puede obligar a estar en un programa con alguien. Además, cualquiera denunciaría una cosa así.



¿Eres inolvidable en su vida?

La que me prueba no me olvida...



‘ARRANCA NOMÁS’

La ‘guerrera’ Alejandra Baigorrria le advirtió a Rosángela que ‘ponga primera y arranque’, luego que la modelo dijo que ella, Michelle Soifer y Karen Dejo le hacen cargamontón.



“Ella se hace la víctima y es la primera que mete la cuchara. Ella es experta. Yahaira ya cayó, pisó el palito, pero se está metiendo con tres, (Alejandra, Karen Dejo y Michelle Soifer). Solo quiero decirle: hijita, yo que tú, meto primera y arranco”, le dijo la popular ‘Gringa de Gamarra’. (E.C.)