Hay algo en tu relación que no anda bien, pero tú no quieres darte cuenta.

1. TE DICE CÓMO VESTIRTE

Inicia con comentarios negativos sobre tu actual ropa, luego hace recomendaciones de lo que le gustaría verte puesto y, después te dice qué usar. Muchas veces esto es porque no desea que seas apreciado/a por los demás. Recuerda, ¡si a ti te gusta una prenda, úsala!

2. NO ERES ‘SUFICIENTE’ EN LA CAMA

Al momento de estar juntos en la intimidad, te dice que no lo estás haciendo bien porque no haces lo que él/ella quiere. Sientes que no eres ‘suficiente’ y dudas de ti todo el tiempo.

3. PIDE TUS CONTRASEÑAS

Si tu pareja te pide la contraseña de tus cuentas de mensajería o redes sociales, no está respetando tu privacidad. Ninguna cuenta está segura si no está solo en tus manos.

4. DECIDE POR TI

Una manera clara de saber que quiere dominarte es cuando elige todo lo que tienen. El alimento, accesorios, salidas, entretenimiento, decoración, etc, no son elegidos por ti. En público, repite que no eres seguro porque no sabes escoger.

5. CONTROL SOBRE TU GASTOS

Manifiesta que el dinero que reciben ya sea trabajando u de otro modo debe ser ahorrado en una cuenta conjunta para tener mayor seguridad. Tu dinero debe ser manejado por ti y nadie debe reclamarte que compartas las cuentas.

6. NO RECONOCE TUS CUALIDADES

No reconoce tus habilidades o y piensa que tus logros no son merecedores de admiración. Por el contrario, menciona tus defectos y le resta importancia a tus sueños.

7. CONTROLA TUS ACTIVIDADES

Te llama varias veces al día para preguntarte dónde estás y qué estás haciendo. Su objetivo no es pedir ayuda o ayudarte con algo, solo lo hace para controlarte. Recuerda que los espacios individuales y la independencia hacen una relación más satisfactoria.

8. EMPIEZAS A MENTIR

Te cansas de seguir sus órdenes y empiezas a mentir sobre dónde estás, con quién estás o qué haces porque tienes miedo de que se enoje. Ocultas cosas para evitar conflicto. Es una señal de que quieres ser tú misma, pero temes. Llegar a la mentira es un claro síntoma de una relación tóxica.

9. SUS REACCIONES TE ASUSTAN

Cuidar y considerar los sentimientos y emociones de tu pareja es parte de una buena relación, pero, toma tiempo para analizarte cuando haces algo que te gusta y temes que tu pareja se incomode o moleste. El placer personal debe agradarle a tu pareja también. El/Ella Debe estar feliz mientras tú lo estés.

10. NO DEJA DE BURLARSE

La risas y el buen humor es lo mejor en una relación, pero si tus defectos son motivo de burla para todo haciéndote sentir mal, debes pararlo. El respeto es importante y la burla puede ser agresiva en exceso.

11. QUIERE SABER TU UBICACIÓN EXACTA

La respuesta a dónde estás no le es suficiente. Quiere saber cuál es tu ubicación exacta y que se la mandes a través del GPS. Piénsalo dos veces antes de caer en la rutina de mandarle tu ubicación de What’sApp cuando no es necesario. Y pide que se vinculen las cuenta de iphone puede ver por dónde caminas. ¡CUIDADO!

12. SIENTES CULPA

Sientes que tus actos son el motivo de todas las discusiones en la relación y reprimes muchas de las cosas que te gustaría hacer. Tu pareja debe animarte a seguir y no cortarte las alas. La comunicación es importantes y la comprensión también.

13. TE ASUSTAS AL VER A TU PAREJA DE MANERA INESPERADA

La mente da señales de que algo no anda bien. Si al encontrarte con él/ella en lugares inesperados no te da alegría y, por el contrario, te asusta, analiza tu relación. Si algo te incomoda, convérsalo. Tu tranquilidad es más importante.

14. TE HIERE:

En las discusiones te lastima con sus palabras y, cuando se disculpa, te hace creer que eres la culpable de llevarlo a ese estado de ira o culpa a otra persona. No reconoce su error.

15. NO QUIERES ESTAR CON MÁS PERSONAS

Tiene una actitud diferente y dice o hace cosas incómodas cuando están con más personas, amigos o familiares. Sin darte cuenta, piensas que es mejor estar los dos solos y él lo dice para convencerte de ello.

16. DICEN QUE HAS CAMBIADO

Tu personalidad es lo más atractivo que tiene. No dejes que cambien tus virtudes. Mejora tus defectos y que tu pareja te ayude a sentirte a gusto por lo que eres.

17. ESPÍA TUS MENSAJES

Tiene curiosidad extrema por saber con quién hablas y qué es lo que te dicen. Lee tus mensajes de los diferentes servicios de mensajería y chat cuando no te das cuenta. Tu privacidad es importante y tu pareja debe respetarla. La confianza entre ambos debe cumplirse.

18. VIGILA TUS COMPRAS

Quiere saber de manera estricta los gastos que realizas y te prohíbe hacer algunos. Los consejos y sugerencias siempre son escuchados, pero las órdenes sin fundamento son un peligro.

19. NO TE IMAGINAS SIN TU PAREJA

Empiezas a creer que tu vida no tiene sentido si él/ella no está a tu lado, que no eres capaz de seguir si estas solo o que nadie más te quiere. Ambos deben darse seguridad propia.

20. TE ALEJA DE TUS SERES QUERIDOS

Te hace pensar que solo vas a encontrar bienestar con él/ella y crees que ni tus mejores amigos o familiares te quieren tanto como él. Te mete ideas de que todos tienen en algo en contra de ti. Estas son solo unas señales. Cada pareja es distinta. Eres tú quien se da cuenta que algo te está incomodando. Se sincero contigo mismo. Como se menciona arriba, la comunicación es importante para cualquier tipo de relación. Buscar el bienestar del otro y ponerse en su lugar pueden ser algunas claves para tener buenas experiencias. Comparte tus sentimientos con quien respete tu libertad, tus decisiones y tu personalidad. No pierdas tu esencia, mejóralas.