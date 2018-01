4 consejos de oro para ahorrar dinero en útiles escolares

POR: MARITZA LLANOS



El inicio de clases se aproxima y seguro ya estás preocupado por la interminable lista de útiles. No te desesperes tanto, aún estás a tiempo para organizar tus compras y evitar que tu economía familiar se vea afectada. Para ello, el economista Juan Carlos

Ocampo nos brinda los siguientes consejos:



1. Revisa y recicla. Ve qué cosas han sobrado del año pasado.



2. Haz una lista. Escribe en un papel todos los útiles que necesita tu hijo. Esto evitará que olvides algo (varias salidas implica un mayor consumo de tiempo y dinero en transporte) o compres en exceso.



3. Compara precios. Pregunta en diferentes lugares y analiza dónde podrás ahorrar unos soles. Por ejemplo, visita las ferias escolares de tu distrito.



4. Al por mayor. Júntate con tus vecinos o los padres de los compañeros de tu hijo para comprar por cantidad y obtener un buen descuento.



TOMA EN CUENTA



* Si no tienes liquidez, recurre al adelanto de sueldo, pero eso significa que deberás revisar tu presupuesto del siguiente mes, pues tu ingreso será menor.



* Pide un préstamo a un familiar y págalo en uno o dos meses.

Evita, en lo posible, recurrir a las entidades financieras.



* Compra con la tarjeta de crédito a una o dos cuotas máximo.



+Datos

Los supermercados, librerías grandes y tiendas por departamentos lanzan ofertas por Internet (on line). Aprovéchalas, pero págalas a una sola cuota.



AGRADECIMIENTO: www.mundonegocio.pe