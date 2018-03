4 errores que comentes con tu dinero

POR: MARITZA LLANOS



Tener dinero extra en el bolsillo promueve los gastos injustificados. Lleva solo lo necesario y deja las tarjetas en casa si no comprarás nada esencial.



Controla tus impulsos

¿Te has preguntado por qué tu quincena desaparece tan rápido? Puede ser que, sin darte cuenta, la estás distribuyendo mal o empleando en cosas innecesarias. Miguel Ángel Casusol, docente y experto en finanzas, nos dice cuáles son esos errores que hacen que lleguemos a fin de mes ahorcados:



1. Comprar cosas de manera impulsiva. A veces te emocionas tanto con una prenda, calzado u objeto que lo adquieres en ese momento, pero después de unos días ya no te gusta y terminas dejándolo en algún rincón. Tómate unos minutos y piensa si de verdad lo necesitas.



2. Pagar servicios que no usas. ¿Miras la televisión por cable o Internet? ¿Vas al gimnasio con frecuencia? Si no lo haces, suspende la suscripción y ahorra ese monto o empléalo en algo realmente útil.



3. Tener varias tarjetas de crédito. Lo recomendable es tener como máximo dos. Si tienes muchas, las usarás sin moderación y al final tendrás que pagar montos grandes que afectarán tu bolsillo seriamente.



4. Gastar más de lo que ganas. Aparentar una vida de lujos perjudicará tus finanzas, pues te llevará a usar la tarjeta de crédito o quebrar tu ahorro. Olvídate de la frase ‘el siguiente mes me repongo’. No funciona, al final te endeudas más.



+Datos

Elabora tu presupuesto mensual. Aunque no lo creas, te ayudará a llevar una vida económica saludable.